Borse, Piazza Affari debole. A Wall Street vanno giù Facebook e Twitter

BORSA: EUROPEE APRONO DEBOLI, PIAZZA AFFARI -0,11%

Le principali piazze europee aprono deboli la seduta. A Milano, nei primi minuti di scambi, il Ftse Mib segna -0,11% a 22.623,50 punti, mentre Londra apre in parità a +0,06%, Francoforte cede lo 0,17%, Parigi perde lo 0,05% e Madrid lascia sul terreno lo 0,06%. Sulla piazza asiatica, a Tokyo il Nikkei 225 chiude in rialzo dell'1,04% a 28.456 punti. Ieri, anche Wall Street ha chiuso le contrattazioni in positivo, con il Dj che ha guadagnato lo 0,19% e il Nasdaq che ha registrato +0,28%.

WALL STREET, TWITTER E FACEBOOK ANCORA GIU'

Intanto a Wall Street ancora male Twitter: il social network ha perso il 2,35% dopo una partenza positiva grazie all'annuncio della sospensione di oltre 70.000 account "utilizzati per condividere su larga scala contenuti pericolosi e dedicati principalmente alla diffusione di teorie complottiste" di estrema destra. Lunedì va ricordato che era andato giù del 6,43% sulla scia delle critiche ricevute per la sospensione in modo permanente dell'account personale di Donald Trump. Male anche Facebook che ha ceduto il 2,24%,