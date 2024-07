Borse Ue in rialzo. Sprint di Mps e Bper. Spread in calo sotto i 145 punti

Borse Ue in rialzo. Sprint di Mps e Bper

Piazza Affari apre in rialzo in linea con le altre Borse europee, all’indomani dei discorsi della presidente della Bce, Christine Lagarde e di quello della Fed, Jerome Powell al forum delle banche centrali di Sintra. Il tasso di inflazione della zona euro ha frenato al 2,5% a giugno, in calo rispetto al 2,6% di maggio. Ma gli occhi degli investitori sono sempre puntati anche sul secondo turno delle elezioni francesi e sugli eventuali patti di desistenza tra i partiti.

A Milano l'Ftse Mib, dopo le perdite di ieri, sale dello 0,55% a 33.664 punti. Nel resto d'Europa, il Cac 40 di Parigi registra il +1%, l'Ftse 100 di Londra il +0,38%, l'Ibex 35 di Madrid sale dello 0,84% e il Dax 30 di Francoforte dello 0,69%.

Positivi i bancari con Intesa +0,28%, Bper Banca +1,17%%, Banca Mps +2,21%, Unicredit +0,62%, Mediobanca +0,32%. Occhi puntati su Unipol che guadagna lo 0,38%, dopo che ieri ha annunciato di essere salita al 24,62% del capitale di Bper Banca con una quota ulteriore pari al 4,77% tramite un contratto di tipo 'share swap'.

Contrastate le auto con Iveco +0,59% e Stellantis -0,64% nonostante il +11,4% di vendite auto in Italia rispetto a giugno 2023. Tra gli industriali Pirelli +0,51% e Leonardo +0,79%. Stm +1,48%. Tra i titoli del lusso recupera Brunello Cucinelli +0,65%. Tra gli energetici Eni +0,06% e Enel -0,46%. Debole Tim -0,04 dopo la cessione di NetCo a Kkr.

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre a 143 punti, in calo rispetto alla chiusura di ieri a 146. Il rendimento scende al 4,037%. Gli oat francesi viaggiano intorno ai 70,4 punti dai 72 della chiusura di ieri, con il rendimento in lieve rialzo al 3,305%.