Mercato azionario cinese, politiche economiche positive trainano il boom

Cina: politiche di supporto e produzione industriale guidano la crescita del mercato azionario

Il mercato azionario cinese ha proseguito il rally di aprile dal momento che i segnali di politiche più accomodanti e le ulteriori misure di supporto miranti a stabilizzare il mercato immobiliare sono stati accolti positivamente. In aprile la crescita delle vendite al dettaglio è scesa al 2,3%, a indicare il ritmo lento della ripresa della fiducia dei consumatori e le perduranti pressioni sui prezzi. Tuttavia, le politiche positive e l’accelerazione della crescita della produzione industriale indicano che il miglioramento dei trend macroeconomici e degli utili è in definitiva destinato a concretizzarsi.

Tencent ha riportato risultati robusti per il 1° trimestre, che hanno sorpreso il mercato in virtù del miglioramento della crescita del gioco e della forte espansione dei margini. Le nostre previsioni per l’azienda, già superiori a quelle del mercato, sono state ulteriormente riviste al rialzo. Man Wah Holdings ha generato risultati forti nella seconda metà dell’esercizio finanziario 2024. La crescita settoriale sottostante si mantiene solida, al 10%, nonostante la generale debolezza del mercato immobiliare.

Il 2024 sarà un anno di ripresa lenta, ma un obiettivo di crescita attorno al 5% pare raggiungibile. I decisori politici sembrano impegnati ad attuare un mix di politiche miranti a un’espansione della produzione di alta qualità e alla stabilità della crescita dei consumi, su cui ha gravato la debolezza del mercato immobiliare. Ci aspettiamo un quadro geopolitico instabile fino alle elezioni negli Stati Uniti, ma restiamo cautamente ottimisti circa le attuali opportunità di rischio-rendimento in Cina, soprattutto nei settori di beni di consumo, nuove energie e industriali avanzati basati sulla produttività.

*Gestore del fondo Comgest Growth China di Comgest