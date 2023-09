Bp, si dimette il ceo Looney da 10mln annui: "Relazioni nascoste con colleghe"

Bp, Looney ammette: "Sono stato poco trasparente" e si dimette. La ricostruzione dei fatti

Bernard Looney, Ceo di Bp (British Petroleum) si è dimesso dal suo incarico (10 mln annui), dopo aver ammesso di non essere stato "pienamente trasparente" riguardo le sue relazioni passate con alcune colleghe. Il colosso britannico nella produzione energetica - si legge su La Stampa - ha già dichiarato che sarà sostituito ad interim da Murray Auchincloss, direttore finanziario. Il consiglio di amministrazione aveva esaminato le condotte del proprio Ceo già lo scorso maggio. Looney aveva rivelato di aver avuto alcune relazioni prima di ricoprire il suo incarico e non fu riscontrata alcuna violazione delle regole aziendali.

Con il passare dei mesi Bp - prosegue La Stampa - ha ricevuto altre denunce e oggi è arrivato il comunicato che l’ormai ex Ceo "ora accetta di non essere stato del tutto trasparente". Dopo aver reso pubblica la notizia delle dimissioni da parte di Clooney, Bp ha pubblicato un altro comunicato: "L'azienda ha valori forti e il consiglio si aspetta che tutti i membri dell’azienda si comportino in conformità con tali valori – scrive l’azienda –. Ci si aspetta che tutti i leader, in particolare, fungano da modelli di riferimento in modo da guadagnare la fiducia degli altri".