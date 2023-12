Breuil-Cervinia è la quinta località sciistica più attrattiva al mondo

Breuil-Cervinia è la quinta meta sciistica più attraente al mondo secondo il Prime Price Index di Savills. La classifica dominata dagli USA

La polemica sul cambio di nome non ha di certo intaccato la fama di Breuil-Cervinia agli occhi degli amanti della neve. Stando al Prime Price Index, ovvero l'indice dei prezzi delle destinazioni immobiliari di prestigio redato da Ski Report di Savills, la località sciistica italiana simbolo della Valle d'Aosta si piazza al quinto posto tra le più attraenti al mondo. L'analisi di Savills si basa su parametri come innevamento, affidabilità, durata della stagione, altitudine e temperatura.

I primi due posti in classifica sono invece occupati da Aspen e Vail in Colorado (USA), seguite da Zermatt in Svizzera. Per quanto riguarda l'Italia, dopo Breuil-Cervinia abbiamo Cortina D'Ampezzo al 39esimo posto e Pinzolo a 46esimo, premiate soprattutto per la temperatura e l'altitudine raggiungibile.

“L’Italia resta una delle destinazioni più ambite a livello globale per chi intende acquistare una casa in montagna ed è apprezzata soprattutto dagli investitori stranieri. - spiega Danilo Orlando, Head of Residential, di Savills a pambianconews.com - Nei segmenti di mercato di fascia prime e ultra-prime, in cui gli acquirenti mostrano minor dipendenza dai finanziamenti e persiste una marcata carenza di offerta, prevediamo che la tendenza positiva dei prezzi possa proseguire nel corso del 2024″.

Per quanto riguarda invece il Prime Residential Index, che analizza i prezzi degli asset di presitigioso, l'unica italiana nella prime venti posizioni è Cortina D’Ampezzo al 17esimo posto. La città che ospiterà le Olimpiadi invernali 2026 ha registrato un aumento del 6% dei prezzi delle proprietà di fascia alta con una media di 14,800 euro al metro quadro.