Brevetti Ue, duello sulla sede tra Milano e Amsterdam

Potrebbe essere ancora Milano contro Amsterdam, ma prima di sfidare la capitale olandese, come avvenuto sull'Agenzia del farmaco, il capoluogo lombardo dovra' dribblare le brame di Parigi e Monaco. Quella sul Tribunale unificato dei Brevetti, si legge su Repubblica, e' un'altra competizione figlia della Brexit, con Londra che dopo il divorzio dall'Unione ha dovuto rinunciare alla sede che le era stata assegnata, esattamente come per l'Ema. Giovedi' prossimo si conosceranno le regole di una competizione che gia' si preannuncia lunga e agguerrita.