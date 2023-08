Brillano i conti di Banco Bpm e Bper Banca, ma i titoli affondano in Borsa

Banco Bpm e Bper Banca in rosso a piazza Affari, i conti brillanti non salvano il titolo in Borsa

Gli analisti promuovono i conti, ma la reazione dei mercati è ben diversa. Banco Bpm archivia il primo semestre del 2023 con un utile netto pari a 624 milioni di euro, in crescita del 77,9% rispetto allo stesso periodo del 2022. Per la banca si tratta del "miglior semestre di sempre".

Banco Bpm rivede perciò il target di utile per il 2023, uguale o maggiore a 0,80 euro, pari a un totale di almeno 1,2 miliardi di euro, rispetto alla precedente guidance che prevedeva un utile per azione uguale o maggiore a 0,75 euro. La stima per il 2024 è di un'ulteriore crescita dell'utile per azione uguale o maggiore a 0,90 euro.