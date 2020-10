British Airways: si dimette il Ceo Alex Cruz con "effetto immediato"

British Airways annuncia le dimissioni del CEO della compagnia

British Airways ha annunciato le dimissioni di Alex Cruz, CEO della compagnia, dalla sua posizione di amministratore delegato con "effetto immediato". Sarà sostituito da Sean Doyle, CEO di Aer Lingus. Cruz rimarrà un amministratore non esecutivo nel consiglio di amministrazione per un periodo di transizione e sarà poi sostituito dal signor Doyle. La società non ha fornito il motivo specifico per questa partenza, ma ha detto che il gruppo sta attraversando "una delle peggiori crisi della sua storia" e che questi "cambiamenti dovrebbero aiutarlo ad emergere da esso in una posizione di forza".