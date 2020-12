Btp, nel 2021 addio al Ctz: il Tesoro lancia il nuovo Btp short term

Il Tesoro lancerà un nuovo titolo sul breve termine che sostituirà il Ctz. Lo ha annunciato Davide Iacovoni, capo della direzione del Tesoro per la gestione del debito pubblico, in un incontro con la stampa per l'illustrazione delle linee guida di gestione del debito pubblico nel 2021. Il nuovo titolo si chiamerà "Btp short term" e, a differenza del Ctz, "sarà un titolo con cedola" con una scadenza variabile tra 18 e 30 mesi.

"Questo nuovo titolo - ha detto Iacovoni - nella prima fase avrà cedola molto bassa o pari a zero" e "sarà emesso a fine mese con titoli del segmento inflazione. Siamo convinti dell'efficacia di questa azione perchè il Ctz è uno strumento con base di investitori domestica e abbastanza limitata", ha detto Iacovoni. Il nuovo titolo sarà emesso dopo che l'emissione del CTz in corso avra' raggiunto un ammontare in circolazione adeguato a garantirne la liquidità.

Il Tesoro stima "un volume complessivo di scadenze pari a 222 miliardi di euro" a cui si deve aggiungere anche il finanziamento del fabbisogno dello Stato che "le stime piu' aggiornate indicano 140 miliardi di euro" anche se "su questo insistono variabili non prevedibili come l'andamento dell'economia e i provvedimenti del Governo".

Per il prossimo anno, ha aggiunto Iacovini, gli obiettivi del Tesoro prevedono un consolidamento dei risultati raggiunti nel 2020 ovvero un allungamento della vita media del debito e una consolidamento della presenza sul segmento dei titoli a lungo termine".