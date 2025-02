BTP Più, altro giorno da record: la seconda emissione sfiora quota 1,5 miliardi di ordini

BTP Più, nuovo record: la seconda emissione sfiora 1,5 miliardi di ordini

Andamento positivo anche nel secondo giorno di collocamento del Btp Più. Il nuovo titolo, con scadenza al 25 gennaio 2033, ha ricevuto ordini finora per 1,49 miliardi di euro con 43.567 contratti. In totale la richiesta per il titolo di stato è pari a 7,1 miliardi di euro.

Il Btp Più prevede un offerta riservata al retail e garantisce cedole pagabili trimestralmente e una scadenza di 8 anni, con l'opzione del rimborso anticipato alla fine del quarto anno. Le cedole sono fissate al 2,8% fino al quarto anno e al 3,6% dal quinto all'ottavo anno. Il collocamento finirà venerdì 21 febbraio, salvo chiusura anticipata.