Buffon e D'Amico si buttano nel business immobiliare: nasce Gila First Srl

La società avrà durata fino al 2050 e si occuperà di compravendita, costruzione di immobili e pianificazione strategica

Una holding di investimenti anche nel settore immobiliare per Gianluigi Buffon e la promessa sposa Ilaria D’Amico. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale (di cui oggi è capo delegazione) e la conduttrice televisiva, infatti, qualche giorno fa si sono presentati a Torino davanti al notaio Giuseppe Gianelli per costituire la nuova Gila (acronimo delle iniziali dei rispettivi nomi) First srl.

La società, che ha sede a Pistoia, vede il capitale di 10mila euro ripartito all’80% in capo all’ex calciatore e per il testante 20% alla D’amico. La newco ha nell’oggetto sociale quello tipico di holding, cioè assunzione e gestione di partecipazioni, ma potrà spaziare anche in altri settori.

Fra questi la compravendita e la costruzione di immobili e favore delle sue partecipazioni anche la consulenza finanziaria, la pianificazione strategica e di marketing. La società avrà durata fino al 2050 e sede a Pistoia. Attualmente Buffon ha già la sua Gb Holding che ha chiuso il bilancio 2022 con un utile di 134mila euro, un patrimonio netto di 4 milioni e un attivo di 4,5 milioni e che detiene fra l’altro il 70% della Buffon Academy.