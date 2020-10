Bulgari Italia, nuovi managing director e marketing & communication director

Bulgari 03.necklace in platinum with rubies and diamonds

Bulgari Italia punta ancora sul mercato italiano, il più importante in Europa, oltre che sede della casa madre, con l’ingresso nel suo organico di Boris Barboni nel ruolo di Managing Director di Italia e Turchia & worldwide cross market strategy e Valentina Trotta in quello di Marketing & Communication Director per Italia e Turchia.

“Siamo certi che le loro competenze e la loro visione daranno un contributo fondamentale ai futuri progetti del brand”, ha commentato in una nota il gruppo jewerly di Lvmh.

Come si legge su Primaonline.it, entrambe le risorse hanno maturato una lunga e proficua esperienza in ambito internazionale. Barboni ha iniziato il suo percorso professionale nel 2004 in Colgate Palmolive prima come Trade Marketing Manager e poi come Brand Manager.

Successivamente è passato in L’Oreal come Senior Product Manager e ha poi ricoperto il ruolo di Group Marketing Manager. Nel 2010 è entrato in Salvatore Ferragamo come Marketing and Product Development Director, ruolo che ha ricoperto per oltre 4 anni. L’ingresso in Bulgari avviene nel 2015 come Marketing Director Jewellery Business Unit ruolo che ha ricoperto per 3 anni fino alla sua nomina come Managing Director per Spagna e Portogallo, avvenuta nel 2018.

Trotta, invece, ha iniziato la sua esperienza lavorativa presso l’agenzia di pubbliche relazioni Beat LDT di Londra e successivamente ha maturato un’esperienza di otto anni in Harrods come Head of Mkt & Communications per gioielli, orologi e accessori. È passata poi in Bulgari come Marketing & Communication Director.

