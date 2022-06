Business digitale, via libera alla partnership tra Co.Mark e Alibaba

Co.Mark-Alibaba, B2B è un marketplace con 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi

Via libera a una nuova collaborazione tra Co.Mark, società del gruppo Tinexta e Alibaba.com. Al centro della parternship la creazione di un supporto strategico rivolto alle piccole e medie imprese, per il posizionamento e la vendita dei propri prodotti sul marketplace B2B, leader nel mondo, con 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi e 5.900 categorie merceologiche.

Co.Mark, in particolare, affiancherà nello sviluppo export le imprese più inclini all'internazionalizzazione e alla digitalizzazione anche tramite la piattaforma Alibaba.com.

L'obiettivo di questa sinergia è "ampliare il nostro valore aggiunto per le imprese, spiega Marco Sanfilippo, amministratore delegato di Co.Mark, affiancandole nel loro processo di internazionalizzazione, non solo tramite canali e modalita' tradizionali ma anche digitali, in ottica omnichannel. La partnership si tradurrà in operatività tramite un team dedicato composto da digital specialist e da export manager, che supporteranno i clienti nella gestione della piattaforma e nell'identificazione e selezione di opportunita' di business all'estero".