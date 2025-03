BYD sotto indagine dell'Ue: sospetti di sussidi sleali da Pechino per uno stabilimento in Ungheria

L'Ue apre un'indagine sulla fabbrica di Byd in Ungheria per potenziali sussidi da parte della Cina

L'Unione europea ha aperto un'indagine sullo stabilimento della casa automobilistica cinese Build Your Dreams (Byd) in Ungheria per accertare eventuali sussidi sleali da parte del governo di Pechino. Lo riferiscono fonti riservate al quotidiano britannico "Financial Times", precisando che Bruxelles potrebbe costringere la casa automobilistica di Shenzhen a vendere alcuni asset, ridurre la capacita' produttiva, rimborsare le sovvenzioni e potenzialmente pagare una multa in caso di accertamento delle violazioni.