Cairo Communication, ricavi su: ma l'utile dimezzato preoccupa il patron

Cairo Communication, nel semestre utile dimezzato a 11,3 mln. Ricavi in crescita a 598,6 mln

Il gruppo Cairo Communication archivia il primo semestre dell'anno con un utile netto pari a 11,3 milioni di euro, più che dimezzato rispetto ai 24,5 milioni nel 2021, quando aveva beneficiato per 7,3 milioni di una plusvalenza su un asset partecipativo. I ricavi consolidati lordi ammontano a 598,6 milioni di euro, rispetto ai 583,3 milioni del 2021), mentre l'Ebitda è in calo a 69 milioni (rispetto agli 80,7 del 2021), e l'Ebit cala a 31,3 milioni rispetto ai 43,9 milioni conseguiti l'anno scorso.

L'Ebitda ante oneri non ricorrenti del gruppo (80,3 milioni), sottolinea la società, pur impattato da un incremento dei costi della carta e altri fattori produttivi di circa 12,5 milioni, "è sostanzialmente in linea" con quello del periodo analogo del 2021 (81 milioni).

Al 30 giugno la posizione finanziaria netta è pari a 33,7 milioni di euro, dopo avere distribuito dividendi per 36,7 milioni a livello di Gruppo. Rcs ha conseguito ricavi e margini ante oneri non ricorrenti in crescita e continuato a generare flussi di cassa positivi. A fine giungo la posizione finanziaria netta è pari a 15,5 milioni, dopo avere distribuito dividendi per 31 milioni. 39% l’incidenza della raccolta pubblicitaria sui mezzi on-line.

“Corriere della Sera” è il primo quotidiano italiano in edicola e con una customer base digitale totale attiva pari a circa 436 mila abbonamenti. In crescita anche la customer base dei prodotti pay di “Gazzetta” con circa 89 mila abbonamenti e di “El Mundo” ed “Expansion” in Spagna con rispettivamente 93 mila e 46 mila abbonamenti. Il settore editoriale periodici Cairo Editore ha realizzato un margine operativo lordo (Ebitda) di 1,8 milioni, in flessione rispetto al 2021 (3,7 milioni) principalmente per effetto dell’andamento del costo della carta.