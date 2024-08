Caldo, boom per gelati e bottiglie d'acqua: carrello della spesa nel segno delle promozioni (+15%)

Promozioni e prodotti ‘a marchio’: il carrello della spesa, per fronteggiare l’ondata di caldo, è caratterizzato da una forte attenzione verso il rapporto qualità-prezzo. Lo segnala l’Osservatorio dei Supermercati ‘Il Gigante’ (gruppo della grande distribuzione con 70 realtà tra ipermercati e supermercati) evidenziando come, anche nell’ultima settimana, il consumo di prodotti tipicamente estivi abbia fatto registrare un incremento complessivo del 20% rispetto alla media stagionale di questo periodo. “E anche in questi giorni - spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo - gli acquisti di merce in promozione e di prodotti a marchio ‘Il Gigante’ fanno segnare un +15%, restando al centro dell’attenzione del cliente”. Nello specifico si segnala un ulteriore aumento di vendite di bottiglie d’acqua (+30%), di frutta e verdura, con meloni e angurie che crescono del 20%, oltre che di gelati (+30%), yogurt (+10%) e succhi di frutta e bibite (+15%).

Prosegue anche la corsa ai prodotti ‘anti-zanzara’, con il raddoppio degli acquisti per repellenti, diffusori e insetticida. Negli ultimi giorni, poi, forte incremento di richieste per ventilatori e climatizzatori. Decolla, infine, anche la vendita di piscine e 'gonfabili-mare'.