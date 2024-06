Caldo: Calderone, 'allo studio estensione cig per operai a tempo determinato'

"Interverremo sul tema del caldo con una riproposizione degli interventi che abbiamo fatto lo scorso anno per la cig in agricoltura e stiamo valutando l'estensione agli operai a tempo determinato". Lo ha affermato il ministro del Lavoro marina Calderone intervistata dal Tgcom 24.

Calderone, 'in lotta a caporalato attenzione a imprese senza terra che rispettino regole e contratti'

Inoltre, Calderone, parlando dei provvedimenti per la lotta al caporalato, dopo l'incontro di ieri con le parti sociali e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sostenuto che intende accelerare l'istituzione del sistema informativo che è nel ddl Lavoro all'esame della Camera, "avremo attenzione anche alle imprese senza terra in agricoltura che, non avendo terreni, - ha spiegato - spesso si occupano soltanto di procurare manodopera ma lavorare in agricoltura dovrà portare regolarità e quindi attenzione ai contratti".

Bracciante morto a Latina, Calderone: "Inaccettabile, nessun rispetto per la vita umana"

Marina Calderone, la ministra del Lavoro, a Tgcom24 ha parlato del bracciante morto a Latina: "Una morte sul lavoro inaccettabile, è un atto di barbarie. C'è stata una situazione in cui si è verificato un disprezzo per quelle che potevano essere le conseguenze per una vita umana". "Grazie all'intelligence e all'incrocio dei dati, saremo in grado di mappare quanto avviene nei campi e di intervenire. Faremo dei controlli a tappeto su tutto il territorio", ha aggiunto.