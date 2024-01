Cambio ai vertici di Lvmh, lascia il Ceo Toledano. Arriva Burke

Toledano lascia Lvmh, Burke nuovo Ceo

Scossa ai vertici di Lvmh. Il primo febbraio Sidney Toledano lascerà la carica di presidente e ceo di Lvmh Fashion Group a Michael Burke, ex numero uno del marchio di lusso Louis Vuitton, una successione in preparazione da tempo non a caso già lo scorso gennaio al vertice di Louis Vuitton era arrivato Pietro Beccari.

Come scrive Primaonline, Toledano che è a fianco del patron del colosso del lusso francese da più di trent’anni, contribuendo in modo determinante al suo successo, non esce di scena ma rimane come consigliere di Arnaud, che ha in Burke un altro manager di fiducia con cui lavora fin da prima della creazione di Lvmh e che considera “un protagonista del successo del gruppo, soprattutto grazie al suo discernimento e alla sua sensibilità creativa dimostrati alla guida di Fendi, Bulgari e Louis Vuitton”.