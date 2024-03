Campari, il "rosso" trasloca: addio Sesto, sbarca in centro a MIlano

Un'operazione che segna una svolta nel panorama immobiliare milanese, in ribasso da inizio anno. L'accordo coinvolge Campari come acquirente e Bnp Paribas Reim come venditore, società di gestione degli investimenti immobiliari parte del Gruppo Bnp Paribas. Quest'ultima ha ceduto un immobile adibito a uffici sito in corso Europa 2, nelle immediate vicinanze del Duomo di Milano, per conto di un fondo immobiliare gestito. Campari utilizzerà questo edificio come sua sede centrale. Questo è quanto riporta Il Sole 24 Ore. La transazione si è conclusa per un importo approssimativo di cento milioni di euro, a cui si aggiungeranno i costi di ristrutturazione. La struttura si estende su una superficie totale di circa diecimila metri quadrati, distribuiti su nove piani fuori terra e quattro interrati. L'edificio si affaccia sia su corso Europa che su via Larga.

Dopo la vendita, sarà oggetto di lavori di ristrutturazione e modernizzazione da parte dell'acquirente, poiché attualmente è diviso in spazi precedentemente affittati a diversi inquilini italiani e internazionali. Molti di loro hanno già lasciato l'edificio, tra cui la filiale di Bpm, e presto seguiranno Commerzbank e il negozio Molteni situato a livello strada. Questo diventerà il nuovo quartier generale dove Campari Group si trasferirà nel 2027, come dichiarato dalla società. Attualmente, la sede di Campari si trova a Sesto San Giovanni in un complesso progettato dall'architetto Mario Botta e inaugurato nel 2009. Tornando all'edificio di corso Europa, è stato acquistato nel 2016 dalla società immobiliare del gruppo bancario attraverso il fondo Fundamenta, pagando all'epoca 91 milioni di euro.

La vendita dell'asset era stata assistita da JLL Italia per conto della famiglia Borromeo. Quest'ultima rimane attiva nel settore immobiliare anche tramite Merope Asset Management, una società di investimento e sviluppo immobiliare guidata da Pietro Croce, di cui detiene il 10%. "La vendita dell'immobile in corso Europa a un marchio internazionale e prestigioso come Campari evidenzia la capacità di Bnp Paribas Reim di proporre soluzioni di altissimo livello nella gestione attiva degli investimenti immobiliari", ha commentato Vincenzo Nocerino, CEO di Bnp Paribas Reim Italy. "Ciò è dimostrato dall'interesse suscitato da un edificio con solide caratteristiche e una posizione strategica nel cuore di Milano, una città sempre più orientata verso l'Europa, elementi fondamentali per un immobile destinato a ospitare la sede di un grande gruppo".