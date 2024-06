Campari indagata per evasione fiscale. E il titolo scivola in Borsa

Campari: avvio nervoso in Borsa in scia all'indagine Lagfin

Avvio nervoso in Borsa per Campari, dopo le notizie uscite nella tarda serata di ieri riguardanti l'apertura di un'indagine della Guardia di Finanza su Lagfin, la holding lussemburghese azionista di maggioranza della società su una presunta evasione fiscale da oltre un miliardo di euro, su una base imponibile di circa 5 miliardi.

In apertura delle contrattazioni il titolo è scivolato a quota -2,90%, per poi recuperare nel corso dei primi scambi, raggiungendo a poco meno di mezz'ora dall'avvio quota -1,94%.

Sempre nella serata di ieri, il gruppo ha precisato "che né Davide Campari-Milano Nv, né alcuna delle sue società controllate sono oggetto di indagine da parte delle autorità". E di conseguenza, "non è previsto alcun impatto per Davide Campari-Milano Nv né per alcuna delle sue società".