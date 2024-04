Campari raddoppia la produzione di Aperol a Novi Ligure

Campari raddoppia capacità produttiva Aperol in stabilimento Novi Ligure

Campari Group raddoppia la capacità produttiva di Aperol ampliando lo stabilimento di Novi Ligure, il maggiore polo produttivo del Gruppo a livello Globale. Presente all'inaugurazione anche il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oltre ad alcuni rappresentanti delle Istituzioni locali. La nuova linea di imbottigliamento di Aperol che, nell’ambito di un’espansione dello stabilimento che raggiungerà 75 milioni di euro di investimento, aggiunge 6.500 metri quadrati ai 60.700 metri quadrati di area coperta già presenti.

L’ampliamento è una tappa fondamentale del percorso di sviluppo internazionale del Gruppo, che nel 2023 ha registrato per il terzo anno consecutivo una crescita organica a doppia cifra su tutti gli indicatori di profittabilità, spiega l'azienda. Aperol, che ha quintuplicato la crescita negli ultimi 10 anni ottenendo performance record in tutto il mondo, è il marchio leader nelle vendite di Campari Group a livello globale (+23,1% nel 2023, 24% delle vendite del Gruppo) e naturalmente anche in Italia, dove è nel 2023 cresciuto del +8,2%.

"Siamo orgogliosi di inaugurare la nuova linea di imbottigliamento dedicata ad Aperol, che ci consentirà di incrementare ulteriormente la nostra capacità produttiva, e di continuare a esportare in tutto il mondo il rito dell’aperitivo, simbolo dello stile di vita italiano, contraddistinto da un modello di consumo responsabile e di altissima qualità" ha sottolineato Matteo Fantacchiotti, Chief Executive Officer Campari Group.