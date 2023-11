Canzonieri accende una... Torcha sul mondo dei media e del branded content

Nextalia sottoscrive l'aumento di capitale di Torcha Media

Francesco Canzonieri, una figura di spicco nell'ambito finanziario italiano, ex-capo del corporate e investment banking di Mediobanca e attualmente impegnato nel settore del private equity con la società Nextalia, ha recentemente deciso di investire in un progetto editoriale innovativo chiamato Torcha. Torcha è un'iniziativa attiva sui social media, fondata da Marco Cartasegna, una personalità che è emersa nel mondo dello spettacolo partecipando al programma televisivo "Grande Fratello VIP". Tuttavia, Cartasegna ha anche un solido background accademico, avendo ottenuto una laurea presso l'Università Bocconi e completato un master presso l'IE Business School di Madrid. Lo racconta Mf.

L'interesse di Francesco Canzonieri per Torcha ha portato all'acquisizione di una quota significativa all'interno dell'azienda, nell'ambito di un aumento di capitale di 650mila euro. Questa operazione di finanziamento è stata in parte sottoscritta dai soci esistenti, tra cui lo stesso Marco Cartasegna, che detiene una quota del 75,8%, e Franco Gussalli Beretta, proprietario, presidente e amministratore delegato dell'omonima fabbrica di armi da fuoco. Insieme a Canzonieri, si sono uniti al progetto altri nuovi investitori di spicco, tra cui Marco Credendino, fondatore di Artemest, e Gianfranco Cucchiella.

Torcha è un'idea che ha preso vita nel 2020 e si è affermata come una piattaforma di comunicazione innovativa, con un focus particolare sui social media. Tuttavia, nonostante un inizio promettente, l'azienda ha affrontato alcune sfide finanziarie. Nel corso dell'anno precedente, Torcha ha generato ricavi per un totale di 240.000 euro, ma ha anche registrato perdite significative che ammontano a 380.000 euro.

L'investimento di Canzonieri e dei nuovi soci potrebbe aprire nuove prospettive per Torcha, consentendo di sfruttare appieno il suo potenziale di crescita. La diversità di competenze e la visione di questi investitori potrebbero contribuire a rafforzare la posizione di Torcha nel mercato e a renderla un attore ancora più influente nell'ambito dell'editoria digitale e dei contenuti sui social media. La collaborazione tra un veterano del mondo finanziario come Canzonieri e una figura come Cartasegna, che unisce il mondo dello spettacolo con una solida formazione accademica, rappresenta un'interessante convergenza di competenze e risorse che potrebbe delineare il futuro di Torcha come player di riferimento nel panorama dei media digitali.