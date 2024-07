Caporalato, Landini: in Italia 3 milioni di lavoratori in nero, diciamo basta

Lavoro: Landini, '3 milioni di persone costrette al nero, governo e istituzioni smettano di fare struzzo'

"Sono 3 milioni le persone costrette a lavorare in nero in tutti i settori del nostro Paese. E' ora di dire basta, è ora che i governi e le istituzioni smettano di fare gli struzzi e si agisca per applicare le leggi che ci sono e cancellare quelle balorde che hanno favorito questo sistema". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata dal sindacato a Latina.

Caporalato: Landini, 'vertenza per sconfiggerlo insieme a lavoro nero e morti'

"Noi vogliamo con oggi aprire una vera e propria vertenza per sconfiggere il caporalato, il lavoro nero e i morti sui lavoro". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini dal palco delle manifestazione nazionale 'Mobilitiamoci contro la disumanità' che si svolge a Latina. "Una vertenza permanente in ogni luogo di lavoro, in ogni territorio e con ogni livello di confronto: governo, istituzioni, enti locali e controparte. Vogliamo delle risposte e produrre un cambiamento. E' il modo migliore per ricordare Satnam Singh e per chiedere giustizia. Nessuno mai deve morire sul lavoro o essere costretto ad essere sfruttato sotto caporalato o lavoro nero", sottolinea Landini.

Lavoro: Landini, 'Bossi-Fini crea clandestinità, va assolutamente cancellata'

"Uno dei problemi che abbiamo nel nostro Paese si chiama Bossi-Fini. E' una legge assurda che va assolutamente cancellata, è sotto agli occhi di tutti" e "crea clandestini, perché alle persone che vengono qua chiamate per lavorare non viene dato il permesso di soggiorno, e sono costrette a stare in un sistema di sfruttamento, di clandestinità e in condizioni di vita demenziali". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata dal sindacato a Latina.