Carlo Messina dalla parte di Orcel: "I governi non interferiscano con il risiko bancario"

Carlo Messina boccia l’interventismo politico: "I governi non ostacolino le aggregazioni bancarie"

Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo, ha criticato l’intervento dei governi europei nelle operazioni di consolidamento bancario. In un’intervista al Financial Times, ha sottolineato che "sono gli azionisti, coloro che investono nelle aziende, a determinare il loro futuro". I governi, secondo Messina, "dovrebbero intervenire solo nei casi in cui è in gioco la stabilità finanziaria, non possono scegliere in base alle proprie preferenze"

Le dichiarazioni del numero uno di Intesa sembrano un chiaro riferimento alle recenti resistenze del governo tedesco contro l’acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit, che ha portato l’istituto italiano a salire al 28% del capitale. Anche la possibilità che il governo italiano intervenga con il golden power su Banco Bpm è un tema toccato da Messina. "Unicredit ha già una banca tedesca (HVB), quindi non ha senso opporsi", ha detto, rimarcando le difficoltà di operazioni bancarie transfrontaliere senza una vera Unione Bancaria.

Inoltre, Messina ha parlato del futuro del settore bancario italiano, prevedendo l’emergere di un "terzo big player, poiche' il mercato lo cerchera'". E conclude: "Consideriamo positivamente un maggiore consolidamento e una maggiore concorrenza nel settore bancario italiano poiche' cio' e' fondamentale per garantire solidi investimenti nella sicurezza informatica e nella tecnologia, che contribuiscono alla forza dell'economia italiana".

Banche: Salvini, "Rispettiamo il libero mercato, ma non facciano carne da macello"

“Rispettiamo il libero mercato, basta che le banche non facciano carne da macello dei risparmiatori, dei lavoratori, degli sportelli dei dipendenti e del risparmio degli italiani”. Così il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, in un punto stampa a Milano, ha commentato l’intervista al ‘Financial Times’ dell’ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina a proposito del risiko bancario.