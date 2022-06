Caro energia, stangata su turismo e commercio: la bolletta sale a 27 mld

Il caro energia mette le ali ai costi, dai bar ai ristoranti, passando per le bollette di casa: il report

Il caro energia mette ko il settore del commercio, facendo letteralmente volare i costi, prefigurando un 2022 salato. Per un ristorante la sola bolletta elettrica salità a 18.000 euro, in crescita del 58%, per un negozio di alimentari a 40.000 euro in rialzo del 70%, per un albergo a 137.000 euro il rialzo è del 76%, per un bar fino a 10.670 euro (+54%), per un negozio non alimentare a 9.400 euro (+87%)

A metterlo nero su bianco è l'osservatorio Energia di Confcommercio che, insieme a Nomisma Energia, ha fatto i conti in tasca alle diverse tipologie di attivita' incrociandole con le migliori offerte per luce e gas.

Altrettanto significativi i rincari, su base trimestrale, per la spesa annuale del gas. Si stima che, tra il 31 gennaio ed il 30 aprile 2022, la spesa annuale di gas per tutti i comparti del terziario presi a riferimento e' aumentata.

Di particolare rilievo l'incremento registrato per gli alberghi in rialzo di 6.000 euro rispetto alle previsioni di gennaio 2022, e altrettanto importante l'aumento del conto annuale del gas nel settore della ristorazione, passato dai circa 8.000 euro delle previsioni di gennaio ai 10.000 euro stimati di aprile, in crescita di 2.000 euro di differenza nel giro di pochi mesi.