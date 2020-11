Carrefour acquisisce Bio C' Bon, salvandola dal fallimento

Il vento del mercato punta alla distribuzione bio e cattura l'attenzione soprattutto dei big retail mondiale. Carrefour, leader della grande distribuizone francese, ha comprato Bio C' Bon che in questo modo non rischia più il fallimento. La società infatti, così come riportato da pambianco, aveva accumulato debiti per 200 milioni di euro. A contendersi la catena c'erano anche Biocoop e Picard. L'operazione si è conclusa con il versamento di 60 milioni di euro più 40 milioni di ulteriori investimenti previsti. Con questa mossa la gdo francese punta a 5 miliardi di vendite il 2022 e aggiunge un ulteriore catena a quelle bio già presenti nel gruppo: So.bio e BioAzur. “L’acquisizione di Bio C’Bon e la sua integrazione in So.bio permetterà di creare un attore importante nella vendita al dettaglio specializzata di prodotti biologici, in cui sarete coinvolti quotidianamente”, ha scritto sui social Alexandre Bompard, ceo di Carrefour.