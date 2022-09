Cartelle, saldo e stralcio: fino a 3mila € si paga solo il 20%. Piano Meloni

Cartelle esattoriali: sconto dell'80%. Fdi: "Cambierà tutto sul Fisco"

Il prossimo governo a guida Meloni sembra avere le idee molto chiare su diversi temi, uno di questi riguarda le cartelle esattoriali. Si calcola che da qui a fine anno ne verranno inviate agli italiani circa 26 mln per un totale di 1100 mld di crediti accumulati dallo Stato dallo scoppio della pandemia. Ma di questi - si legge sul Messaggero - per motivi diversi, si potranno recuperare solo circa il 7% di quei soldi. Ecco perché il nuovo esecutivo valuta una maxi sanatoria sulle cartelle esattoriali di importo più basso per chiudere i conti con il passato e smaltire l'enorme arretrato che ingolfa gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

"L'obiettivo - spiega una fonte di Fratelli d'Italia e lo riporta il Messaggero - non è una semplice riforma del sistema tributario ma l'apertura di una nuova era nei rapporti tra fisco e contribuenti, ispirata alla reciproca fiducia e al riequilibrio dei rapporti tra cittadini e Stato". Primo passo, appunto, una sanatoria ad ampio raggio sulle cartelle esattoriali. Il progetto che la nuova maggioranza sta mettendo a punto prevede una operazione di saldo e stralcio, fino a 3mila euro, con il versamento del 20 per cento del debito e il taglio del restante 80 per cento. E in caso di importi superiori, il pagamento dell'intera imposta maggiorata del 5% in sostituzione di sanzioni e interessi, con rateizzazione automatica in 10 anni.