Caso White Sole, il tribunale di Torino accoglie il ricorso: vince Loro Piana

Caso White Sole, il tribunale di Torino dà ragione a Loro Piana

La disputa sulla scarpa White Sole del brand Loro Piana si conclude a favore della nota azienda italiana parte della scuderia del colosso Lvmh. Si tratta di un modello iconico fin dal 2005 per la sua suola bianca in gomma e ispirata al design del mondo sail come richiama la tomaia in suede.

Dopo il ricorso presentato dall'azienda produttrice, il tribunale delle imprese di Torino ha riconosciuto "l'elemento distintivo” del brand in questione che era stato indebitamente imitato nella forma oltre che per i marchi denominativi. Loro Piana, che è stato assistita dallo studio legale Trevisan & Cuonzo ha festeggiato la notizia diffondendo la risoluzione della contestazione, secondo l’ordinanza n.15604/2023 pubblicata lo scorso 25 ottobre nei confronti di una società italiana attiva nel segmento calzaturiero.

Così il tribunale accogliendo il ricorso di Loro Piana ha stabilito il divieto di produrre, commercializzare, promuovere e offrire in vendita delle calzature "contraffatte" dal modello ‘Open Walk’. Inoltre è stato disposto il ritiro delle merce dal commercio e bandito l’uso dei marchi denominativi in qualsiasi forma e modalità.

“La riconosciuta tutelabilità del marchio costituito dalla forma dell’iconica calzatura ‘Open Walk’ di Loro Piana – ha commentato l’avvocato Cuonzo – rappresenta un traguardo di fondamentale importanza nell’alveo del programma di enforcement messo in atto da Loro Piana, con l’assistenza di Trevisan & Cuonzo, nei confronti di coloro che tentano di sfruttare l’iconicità di dette calzature, che rappresentano uno dei prodotti simbolo della maison”.