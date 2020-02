Cassa Depositi e Prestiti rinvia i CDP Open Days 2020

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), in coerenza con le linee guida e limitazioni stabilite dalle autorità nazionali e regionali in relazione al COVID-19, ha deciso di rinviare i CDP Open Days, ovvero la prima edizione della tre giorni di dibattito e incontri dedicata ai prodotti e al business del Gruppo CDP per le imprese, gli enti territoriali e gli operatori del risparmio.

La scelta di rinviare l’evento, che avrebbe dovuto tenersi a Roma dal 4 al 6 marzo, si rende necessaria in virtù dell’esigenza di limitare trasferimenti e controlli per un appuntamento che avrebbe coinvolto complessivamente più di 3.000 persone provenienti da ogni zona d’Italia.

Nella consapevolezza dell’importanza di tale iniziativa per tutti gli stakeholder del Gruppo, l’evento verrà riprogrammato, condizioni permettendo, entro maggio.

Nel frattempo, CDP sta predisponendo una serie di misure a sostegno delle comunità locali interessate dall’emergenza e assicura la piena attività delle sue strutture sul territorio nazionale.