Casse e fondi, il governo bussa alla porta. Rumors

Il governo bussa alla porta dei fondi e delle casse. Al Mef, rivela MF-Milano Finanza, si starebbe ragionando della possibilità di mettere in campo qualche forma di incentivo per gli investitori istituzionali, casse previdenziali e fondi pensione in primis, per indurli a puntare di più sull’economia reale.

I due attori sotto la lente dell’esecutivo infatti possono contare su un patrimonio di oltre 280 miliardi (circa 96 miliardi le casse e 185 miliardi i fondi) oltre il 15% del pil nazionale, risorse che se incanalate in parte verso il tessuto produttivo potrebbero avere un impatto significativo.

La soluzione però, scrive MF, non è stata ancora trovata perché se l’esigenza dell’esecutivo è chiara, ossia incanalare il risparmio verso l’economia reale, finanziando o ricapitalizzando le imprese, non è stato ancora individuato il grimaldello da utilizzare allo scopo. Una possibilità sarebbe estendere la quota di patrimonio che questi investitori istituzionali possono puntare sull’economia reale (anche attraverso Pir e nuovi Pir alternativi) e su cui possono contare su una completa detassazione dei relativi proventi.