Cattolica, la compagnia riparte dalla presidenza Croff

In vista del rinnovo del board di Cattolica previsto in occasione della prossima assemblea di bilancio del 14 maggio, il consiglio di amministrazione della compagnia - supportato da Spencer Stuart - ha concluso il processo per la presentazione di una lista di maggioranza di candidati. In particolare, nell'elenco che è stato ufficializzato in serata, figurano i nomi dell'ex ad di Bnl, Davide Croff - capolista e candidato alla presidenza - e di Camillo Candia, che in passato ha guidato le attività italiane di Zurich.

Come da previsioni, la guida operativa della compagnia rimane confermata al Ceo Carlo Ferraresi, mentre gli altri nomi che compongono la lista proposta sono quelli di Luigi Migliavacca, Stefano Gentili, Roberto Lancellotti, Cristiana Procopio, Daniela Saitta, Giulia Staderini, Elena Vasco, Paolo Benazzo e Pierpaolo Marano.

Vengono poi indicati tre ulteriori nominativi - quelli di Silvia Arlanch, Laura Santori e Carlo Maria Pinardi - che oltre che come amministatori vengono anche proposti come membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione del gruppo.

La compagine che verrà eletta in assemblea dovrà guidare il gruppo veronese - partecipato dalle Generali al 24,4% e fresco di trasformazione in societa' per azioni - nel prossimo triennio.