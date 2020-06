Cattolica, ok dei soci al bilancio e aumento di capitale da 500 mln

L'ok dei soci di Cattolica al bilancio e aumento di capitale da 500 mln

L'Assemblea dei Soci di Cattolica Assicurazioni, tenutasi oggi a Verona, ha approvato il bilancio di esercizio 2019 della capogruppo, che si è chiuso con un utile netto di 120 milioni di euro.

I soci di Cattolica hanno inoltre approvato la delega al Cda di aumentare ("in una o due volte, entro il 26 giugno 2025") il capitale sociale di 500 milioni di euro.

Nel comunicato diramato oggi, la Compagnia menziona l'accordo con Generali annunciato lo scorso 25 giugno, che prevede l’avvio di una partnership strategica e che include un progetto di rafforzamento patrimoniale di Cattolica, con la previsione di una tranche di aumento di capitale riservato ad Assicurazioni Generali per 300 milioni di euro, subordinata alla trasformazione di Cattolica in società per azioni.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre approvato l'autorizzazione all'acquisto nei prossimi 18 mesi di azioni proprie fino al 20% del capitale sociale.

“I Soci di Cattolica hanno dimostrato con il loro voto di condividere il processo di riforme che abbiamo avviato fin dalla quotazione e l’aumento di capitale necessario ad avviare un nuovo momento di consolidamento e sviluppo della società", ha dichiarato il presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, a margine dei lavori. "In oltre un secolo di storia non era mai capitato di dover svolgere un’Assemblea a porte chiuse, ma il senso di responsabilità di chi ha a cuore la Compagnia e il suo futuro non è mai venuto meno e sono certo che sarà sempre così. Il Consiglio di Amministrazione è stato chiamato in questi giorni a scelte importanti per il futuro della società, per garantire solidità, sicurezza e sviluppo ai Soci, agli azionisti e a tutti i nostri stakeholder. Cattolica è un’azienda sana, in grado di generare valore e le importanti evoluzioni recentemente annunciate ci permetteranno di proseguire il piano di crescita e di trasformazione mantenendo sempre saldi i nostri obiettivi e le nostre radici”.