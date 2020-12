CDP, al via l’accordo per sviluppare la rete stradale tra Vercelli e Novara

CDP fornirà attività di consulenza tecnico-amministrativa per la realizzazione di diverse opere strategiche nella Provincia di Vercelli

Cassa Depositi e Prestiti e Provincia di Vercelli hanno siglato un protocollo di intesa per consolidare la collaborazione nella realizzazione di interventi strategici per il territorio e la collettività. Obiettivo comune delle parti è avviare progetti di adeguamento e potenziamento della rete stradale provinciale, per tutelare così la sicurezza stradale e migliorare l’accessibilità del territorio. Nell’ambito della collaborazione tra CDP e la Provincia di Vercelli potranno essere previsti in futuro anche progetti di edilizia scolastica e non scolastica.

In accordo con il suo piano industriale 2019-2021, CDP fornirà all’Ente attività di consulenza tecnico-amministrativa mirata ad ottimizzare le procedure di adeguamento e realizzazione dell’infrastruttura strategica di trasporto, potenziando la capacità della stessa per dare spazio a più ampi flussi di traffico. Il progetto, inoltre, garantirà collegamenti più sicuri e veloci che andranno ad incrementare la fruibilità del territorio dal punto di vista produttivo, turistico e ambientale. Cassa Depositi e Prestiti affiancherà la Provincia di Vercelli lungo tutto l’iter di implementazione delle opere, supportandola nelle attività di valutazione e sviluppo dei progetti, di individuazione delle modalità di realizzazione più opportune e di definizione delle procedure di gara e di affidamento di lavori e servizi.

Tra le opere previste nel programma di interventi volto a potenziare la rete stradale e a migliorare la mobilità sul territorio, il cui investimento complessivo previsto supera i 230 milioni di euro, sono presenti: la realizzazione del nuovo collegamento a scorrimento veloce tra le città di Vercelli e Novara; la realizzazione di una pista ciclabile tra Vercelli e Alagna con il relativo parco fluviale del fiume Sesia; la realizzazione della tangenziale Est di Vercelli e la realizzazione della variante all’abitato di Serravalle Sesia e della variante esterna all’abitato di Campertogno.

“La collaborazione con CDP - ha dichiarato il Presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta - nasce dalla necessità del territorio vercellese e valsesiano di potenziare l'attuale sistema viario e, insieme, dall'esigenza di affiancarsi a partner affidabili e strutturati capaci di apportare competenze specialistiche in ambito tecnico ed economico. Le infrastrutture di trasporto sono fondamentali per la vita e lo sviluppo di una comunità e le prestazioni che si richiedono oggi, a un sistema viario, pongono sempre maggiore attenzione alla sicurezza, alla velocità dei collegamenti, ai volumi di traffico. La Provincia di Vercelli ritiene che, grazie agli interventi proposti, sarà possibile soddisfare al meglio queste condizioni e aumentare la fruibilità del territorio con ricadute importanti sulle condizioni di vita dei cittadini e sulle opportunità sociali, economiche e turistiche, come pure sulla qualità ambientale”.

“Il protocollo d’intesa firmato con la Provincia di Vercelli - ha spiegato Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer CDP - contribuisce a rafforzare il legame tra CDP e le amministrazioni locali per lo sviluppo delle infrastrutture strategiche del Paese. Legame che si va sempre più rafforzando, anche in seguito alla recente apertura della nuova sede territoriale CDP a Torino. Per Cassa Depositi e Prestiti, accelerare gli interventi di implementazione della rete stradale significa dare un impulso di crescita al tessuto economico del vercellese e del valsesiano: un territorio più accessibile, infatti, offre maggiori opportunità alle imprese, incentiva il turismo e le occasioni di socialità tra gli individui, favorendo allo stesso tempo la mobilità sostenibile”.