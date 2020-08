Cdp, Calcagnini e Ragni nuovi vice direttore generale e Cfo

Nuove nomine in Cdp

Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato che Paolo Calcagnini è stato nominato Vice Direttore Generale e Pier Francesco Ragni è stato nominato Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

La Vice Direzione Generale di nuova costituzione, che si affianca a quella già esistente, è volta a garantire l’organicità degli interventi di CDP nei confronti delle controparti pubbliche e private in materia di finanziamenti e advisory alla pubblica amministrazione e alle imprese a livello sia nazionale sia internazionale. Calcagnini, che in CDP ha ricoperto dapprima il ruolo di Responsabile della funzione Pianificazione e Controllo di Gestione e, dall’ottobre 2018 fino ad oggi la carica di Chief Financial Officer, dopo la laurea in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma, ha lavorato in primarie società di consulenza e successivamente ha ricoperto ruoli di responsabilità in istituti finanziari.

Contestualmente, Pier Francesco Ragni assume il ruolo di CFO, con la responsabilità di assicurare la gestione delle attività di amministrazione, finanza, controllo, fiscali e di rapporti con gli investitori, nonché di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Laureato in economia aziendale all’Università Bocconi di Milano, Ragni ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità in ambito finanziario per conto di alcune primarie banche italiane, prima di approdare in Fincantieri dove ha ricoperto, fra gli altri, il ruolo di Deputy Chief Financial Officer, Direttore Business Development e Direttore Generale.