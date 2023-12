Cdp, mobilitati 4,5 mld per il sostegno a imprese e infrastrutture italiane

Cassa Depositi e Prestiti: operazione da 4,5 miliardi

Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti ha dato il via libera a nuove iniziative per un ammontare totale di 4,5 miliardi di euro. Queste azioni, come indicato in un comunicato, sono finalizzate a sostenere imprese, territori, infrastrutture e la cooperazione internazionale. In dettaglio, sono stati approvati finanziamenti per favorire l'internazionalizzazione e le esportazioni, nonché interventi volti a agevolare l'accesso al credito per le imprese italiane, come riportato da Il Giornale.

Tra i beneficiari di tali iniziative "si annoverano imprese di dimensioni piccole, medie e grandi, eccellenze del made in Italy, che mirano a nuovi programmi di investimento con impatti positivi sulle filiere strategiche e in una pluralità di settori produttivi". La società controllata dal Tesoro, con Dario Scannapieco come amministratore delegato e Giovanni Gomo Tempini come presidente, non fornisce dettagli specifici sulle operazioni approvate, come consuetudine, ma nel caso delle infrastrutture ha condiviso alcuni dettagli: ha evidenziato che il piano strategico fino al 2024 la impegna a sostenere le pubbliche amministrazioni nella transizione digitale e green, e pertanto il consiglio di amministrazione ha approvato interventi "per la realizzazione di infrastrutture all'avanguardia a beneficio della collettività".

Inoltre, Cassa ha annunciato l'approvazione della "nuova politica del settore agricolo, dell'industria alimentare, del legno e della carta", sviluppata attraverso un processo di analisi delle questioni ESG rilevanti per tali settori. La politica si propone di orientare l'allocazione di risorse in settori prioritari al fine di promuovere la tutela della biodiversità, contrastare il cambiamento climatico, combattere la deforestazione e in generale ridurre gli impatti ambientali, anche attraverso l'adozione di nuove tecnologie, oltre a garantire la tutela delle persone.