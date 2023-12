Cessione Netco, Vivendi deposita ricorso. E il titolo di Tim brilla in Borsa

Vivendi presenta ricorso su rete, vendita Netco prosegue

Vivendi ha presentato il ricorso contro la delibera con la quale il cda di Tim ha approvato la vendita della rete a Kkr. Secondo quanto si apprende, il gruppo francese chiede l'annullamento della decisione e non la sospensione della delibera stessa, per cui l'iter per la cessione di Netco prosegue.

Vivendi non ferma Netco, Tim vola in Borsa

Tim vola in Borsa. Dopo un iniziale rally vicino al +5,5%, il titolo schizza a +3,3% a 0,27 euro ora che c'è la certezza che la vendita di Netco a Kkr andrà avanti. L'azione legale presentata da Vivendi non contiene, secondo quanto si apprende, la richiesta di una sospensiva.