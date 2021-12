Cina, Alibaba annuncia la riorganizzazione: nuovo Cfo e investimenti su retail

Alibaba, Daniel Zhang annuncia la riorganizzazione: Toby Xu eletto nuovo Cfo. In arrivo investimenti per mercato retail

Nuove nomine e nuovi piani tra le mura di Alibaba. Il gigante dell'e-commerce cinese ha annunciato una riorganizzazione dell'azienda e ha nominato un nuovo Chief Financial Officer, Toby Xu, che dal primo aprile prossimo succederà all'attuale Cfo, Maggie Wu, che ha ricoperto il ruolo negli anni in cui Alibaba si è quotata a Hong Kong e a New York, battendo, nel 2014, tutti i record di una Ipo sui mercati azionari statunitensi.

L'annuncio è arrivato in una lettera ai dipendenti inviata dal ceo, Daniel Zhang, e rientra nei piani di transizione del gruppo, sottoposto a indagini anti-trust a partire da fine 2020 e colpito da una multa record di 18 miliardi di yuan (2,3 miliardi di euro) ad aprile scorso. “Siamo concentrati sul lungo termine e la successione nel nostro team di management in tutte le occasioni serve sempre ad assicurare che Alibaba sia più forte e meglio posizionata in futuro”, ha scritto Zhang, ringraziando Wu ed esprimendo la propria fiducia verso il nuovo direttore finanziario.

Alibaba, inoltre, avrà una nuova divisione dedicata all'International Digital Commerce, guidata da Jiang Fan, già presidente dei marketplace Taobao e TMall, e una divisione di China Digital Commerce, a capo della quale ci sarà Trudy Dai, già a capo di diverse piattaforme, che si occuperà del mercato interno cinese. “Vogliamo esplorare nuovi approcci alla governance delle attività per portare più innovazione e creatività nei nostri team e nelle nostre attività”, ha sottolineato Zhang, con l'obiettivo di diventare “più agili”.

L'unità di International Digital Commerce comprenderà AliExpress, focalizzata su Europa e Sud America, Alibaba.com e Lazada, concentrata sul sud-est asiatico, mentre la China Digital Commerce si concentrerà TMall e Taobao e sulle altre piattaforme retail. Colpita da un rallentamento della domanda interna e dall'aumento dei competitor, Alibaba ha rivisto le previsioni di crescita per il 2022 al ritmo più basso dal 2014: anche il Singles Day, la giornata dello shopping on line inaugurata nel 2009, pur segnando un nuovo record di vendite, ha registrato il tasso di crescita più basso di sempre.