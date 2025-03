Crescita fissata al 5% e deficit alle stelle: la strategia di Pechino contro i dazi di Trump

La Cina punta a una crescita economica del 5% nel 2025

La Cina punta a un tasso di crescita economica di circa il 5% nel 2025, secondo un rapporto di lavoro governativo presentato oggi alla legislatura nazionale per la deliberazione. Il rapporto delinea anche una serie di altri obiettivi di sviluppo chiave per quest'anno, tra cui un tasso di disoccupazione urbana rilevato di circa il 5,5%, oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro urbani e un aumento di circa il 2% dell'indice dei prezzi al consumo.

Il paese ha raggiunto una crescita economica del 5% nel 2024 poiché un pacchetto di politiche di impatto, insieme ad altre misure pro-crescita, ha contribuito ad alimentare un forte slancio economico. Poiché il 2025 segna l'ultimo anno del 14° piano quinquennale della Cina (2021-2025) ed è anche fondamentale per elaborare il prossimo progetto quinquennale, gli osservatori ritengono che le politiche svelate nel rapporto non solo guideranno una crescita sostenuta quest’anno, ma getta le basi per la modernizzazione del paese nel lungo termine.

Cina: debito pubblico ammonterà a 11,86 trilioni di yuan nel 2025

Il nuovo debito pubblico cinese ammonterà a 11,86 trilioni di yuan (circa 1,66 trilioni di dollari Usa) nel 2025, un aumento di 2,9 trilioni di yuan rispetto all'anno scorso, consentendo un livello notevolmente più elevato di spesa fiscale, secondo un rapporto di lavoro governativo presentato oggi alla legislatura nazionale per la deliberazione.

Cina: taglierà coefficienti di riserva obbligatoria e tassi di interesse quando opportuno nel 2025

La Cina taglierà i coefficienti di riserva obbligatoria e i tassi di interesse quando opportuno nel 2025, secondo un rapporto di lavoro governativo presentato oggi alla legislatura nazionale per la deliberazione.

Cina: aumenterà la spesa per la difesa del 7,2% nel 2025

La Cina ha annunciato oggi un aumento del 7,2 percento del suo budget nazionale per la difesa nel 2025. La spesa per la difesa pianificata del paese sarà di 1.784665 miliardi di yuan (circa 249 miliardi di dollari Usa) quest'anno, secondo una bozza di rapporto di bilancio presentata alla legislatura nazionale per la deliberazione.

Cina: Pmi settore servizi si espande a febbraio

Il settore dei servizi in Cina ha continuato a espandersi a febbraio, con una maggiore attività supportata da un altro modesto aumento nei nuovi volumi di affari. Anche i numeri dell'occupazione si sono stabilizzati dopo due mesi di contrazione, mentre la fiducia nelle prospettive è migliorata al suo livello più alto da novembre scorso. Un calo frazionario nei prezzi di input e la concorrenza di mercato hanno contribuito a spiegare un primo (seppur marginale) calo nei costi di output per la prima volta in tre mesi.

Dopo aver tenuto conto dei fattori stagionali, l'indice Caixin China General Services Business Activity ha registrato 51,4 a febbraio. Si è trattato di un miglioramento rispetto alla lettura di gennaio di 51,0 e ha rappresentato una modesta espansione del settore dei servizi. Inoltre, l'indice principale ha ora registrato un valore superiore al cruciale 50,0 di invarianza per 26 mesi consecutivi, a segnalare un periodo sostenuto di crescita continua.