Cingolani: "Non si può considerare plastica i prodotti in carta che ne contengono strati sottili"

"Intendo segnalare che ho avviato un'interlocuzione con la Commissione Ue affinchè le plastiche biodegradabili e compostabili siano considerate come alternative alle plastiche standard. Non è giustificabile considerare come plastica i prodotti in carta con sottilissimi strati di plastica", così il ministro della Transizione ecologica Cingolani durante il Question time al Senato