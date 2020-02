Cirfood divorzia da Feltrinelli e si prende Antica Focacceria S. Francesco

Era nell'aria ma ora è realtà, l'esperienza di Fc Retail, la joint venture tra il Gruppo Feltrinelli e il colosso cooperativo Cirfood sta camminando ormai sul viale del tramonto.

I partner hanno reso nota la conclusione dell'accordo iniziato nel 2016 e di aver sottoscritto una riallocazione degli asset.

Nello specifico, Feltrinelli avrà il pieno controllo di Red, Bistrot Libreria, format sviluppato dal gruppo nel 2012 e che oggi conta otto punti vendita, e delle caffetterie presenti nelle librerie laFeltrinelli. Cirfood, invece, avrà il 100% di Antica Focacceria San Francesco, marchio nato nel 1834 a Palermo, che dispone di 11 locali in tutta Italia, la cui acquisizione “rappresenta per noi una scelta strategica per il potenziamento del Gruppo Cirfood nella ristorazione commerciale”, ha commentato il direttore generale Giordano Curti, come riporta Pambianconews.com

“Fin dalla nascita del format Red, nel 2012, abbiamo creduto nell’ibridazione tra prodotti culturali e convivialità per la costruzione di spazi di incontro ed esperienza”, ha spiegato Alberto Rivolta, coo del Gruppo Feltrinelli. “L’operazione che annunciamo oggi ci rifocalizza con rinnovata energia sulla nostra vocazione più autentica: la produzione e diffusione di cultura, con l’attenzione a tutto ciò che può essere un contributo innovativo al nostro rapporto con i clienti, nel solco della tradizione Feltrinelli”.