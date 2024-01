Cisco vuole comprare Isovalent per la sicurezza open source nel cloud

Cisco ha dichiarato l'intenzione di completare l'acquisizione di Isovalent, azienda leader nel campo del networking nativo del cloud e della sicurezza open source, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la sicurezza delle reti nei cloud pubblici. L'operazione di acquisizione di Isovalent sarà allineata con la strategia di Cisco Security Cloud, una piattaforma di sicurezza integrata basata sull'intelligenza artificiale e fornita tramite il cloud, progettata per soddisfare le esigenze di organizzazioni di ogni dimensione. Cisco Security Cloud consente ai clienti di gestire in modo agevole e efficiente i controlli di sicurezza nell'ambito di un'infrastruttura multicloud, offrendo protezione avanzata contro le minacce emergenti su qualsiasi cloud, applicazione o carico di lavoro.

Jeetu Patel, executive vice president e general manager di Security and Collaboration presso Cisco, ha dichiarato: "In collaborazione con Isovalent, Cisco utilizzerà la potenza open source di Cilium per abilitare una sicurezza e una rete multicloud senza precedenti, al fine di semplificare e accelerare il percorso di trasformazione digitale dei clienti. Immaginate di poter gestire, nell'odierno ambiente distribuito, applicazioni, macchine virtuali, container, risorse cloud e controlli di sicurezza con totale visibilità, senza compromettere le prestazioni della rete e delle applicazioni."

Il team di Isovalent è una figura di spicco nella tecnologia open source eBPF e ha guidato lo sviluppo di Cilium, la soluzione leader nel cloud native networking e nella sicurezza. eBPF offre una straordinaria visibilità sul funzionamento interno del sistema operativo, rappresentando un'interfaccia ideale per la creazione di sistemi di sicurezza in grado di proteggere i carichi di lavoro durante l'esecuzione. Cilium fornisce potenti funzionalità di networking e una visibilità senza precedenti sul comportamento e la comunicazione delle applicazioni cloud native, permettendo la definizione senza interruzioni di politiche per le reti software-defined.

Cisco ha espresso il suo impegno nel contribuire alle comunità open source eBPF e Cilium, e con l'ingresso del team di Isovalent, intende accelerare l'innovazione e rafforzare la piattaforma Cisco Security Cloud. L'acquisizione, prevista nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, vedrà il team di Isovalent integrarsi nel Cisco Security Business Group.