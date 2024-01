IA, Hewlett Packard Enterprise verso l'acquisto di Juniper Networks per 13 mld

L'acquisizione consentirebbe a Hewlett Packard Enterprise di posizionarsi per l'era dell'intelligenza artificiale

Hewlett Packard Enterprise è in trattative per acquistare Juniper Networks, società multinazionale fondata nel 1996 che si occupa di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di tecnologie di rete, per 13 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'acquisizione consentirebbe a Hewlett Packard Enterprise di posizionarsi per l'era dell'intelligenza artificiale. L'indiscrezione mette le ali ai titoli Juniper, che arrivano a guadagnare il 25% nelle contrattazioni after hours.