Clima, top manager al World Economic Forum: "Niente più come prima"

Niente più 'business as Usual'. È quanto hanno affermato 30 amministratori delegati e alti rappresentanti di aziende multinazionali in una dichiarazione presentata nel corso di una conferenza del World Economic Foruma Ginevra, come riporta Ansa.

Secondo i leader delle grandi aziende riuniti nel "Ceo Action Group", tra cui per l'Italia l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e il suo omologo in Snam Marco Alverà, "la ripresa post Covid-19 è l'occasione per reimpostare l'economia europea secondo un nuovo modello di crescita, che punta a emissioni 'net-zero', basato sulla circolarità, sulle energie rinnovabili e sull'industria a basse emissioni di carbonio".

Il Ceo Action Group ritiene che la via d'uscita dalla crisi attuale "non può essere più la stessa" e i suoi membri si impegnano a "ridurre l'impronta carbonica" delle aziende e a "impiegare nuovi modelli di produzione e di lavoro" per fornire il proprio contributo alla "decarbonizzazione dell'economia europea e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050".