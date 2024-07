Colonnine di ricarica e... Pnrr, gli obiettivi per la 7a tranche da 18,2 mld

Pnrr, gli obiettivi per la 7a tranche da 18,2 mld

Il governo italiano dovrà installare oltre 16.000 colonnine di ricarica per veicoli elettrici, istituire 480 centrali operative territoriali per la salute pubblica, oltre a concedere 55.000 borse di studio a studenti meritevoli e 7.200 borse di dottorato.

Queste le iniziative parte dei 69 obiettivi che l'Italia deve raggiungere entro la fine dell'anno per ricevere la settima tranche del Recovery Fund tricolore, del valore di 18,2 miliardi di euro.

La discussione sui progressi verso il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2024 è stata al centro dell'ultima riunione della Cabina di regia sul Pnrr, presieduta dal Ministro per gli Affari europei e le politiche di coesione, Raffaele Fitto.

La riunione è avvenuta subito dopo l'approvazione del pagamento della quinta tranche del Piano, aumentata di 400 milioni di euro grazie al raggiungimento anticipato di due obiettivi legati al contrasto dell’evasione fiscale.

Il Ministro ha interpretato questo come un segno del "positivo stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti" previsti dal nuovo Pnrr, che sono considerati essenziali per la crescita economica strutturale del paese e per affrontare le sfide future.

Durante l'incontro, Fitto ha sottolineato l'importanza che tutte le Amministrazioni coinvolte procedano rapidamente con l'aggiornamento dei loro piani temporali sulla piattaforma ReGiS, essenziale per attestare l'avanzamento del Piano e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti.