Come scegliere tra i migliori exchange di criptovalute

Come scegliere un exchange di criptovalute?

Gli exchange di criptovalute consentono di acquistare, vendere e scambiare criptovalute (qui l'elenco delle criptovalute). Senza l'accesso ad un exchange, non è generalmente possibile acquistare o vendere beni digitali. Tuttavia, questo non significa che qualsiasi exchange di criptovalute sia valido. Se chiedete ad un veterano delle criptovalute di raccontarvi la storia del suo primo acquisto di Bitcoin (BTC), probabilmente vi dirà che all'inizio ha sprecato ingenti quantità di denaro e di tempo con exchange incompetenti, poco sicuri o semplicemente molto costosi.

Cosa considerare nella scelta dell’exchange?

Prima di buttarsi su di un exchange a caso consigliato da qualcuno, è bene considerare molti fattori. I più importanti includono la sicurezza dell'exchange, la liquidità, le commissioni, la storia, i mercati e l'esperienza utente. Trovare il miglior exchange di criptovalute per voi può richiedere un po' di tempo e di impegno, ma ne vale assolutamente la pena.

Un modo semplice per farlo è leggere le recensioni degli utenti. È anche importante distinguere gli exchange da crypto a crypto e quelli da crypto a valuta fiat. Gli exchange “crypto-to-crypto” quotano solo coppie di criptovalute, mentre gli exchange “fiat-to-crypto” consentono di acquistare e vendere criptovalute con dollari, euro, sterline, yen ed altre valute.

Come scegliere il miglior exchange di criptovalute?

Per scegliere il miglior exchange per le proprie esigenze è bene valutare quantomeno 6 aspetti.

Sicurezza: la sicurezza è di gran lunga il fattore più importante di un exchange. Se un exchange non è sicuro, i vostri fondi potrebbero essere rubati, rendendo vani tutti gli altri vantaggi che offre. Nessuno vuole perdere il proprio denaro, quindi, affidatevi solo a piattaforme serie.

Liquidità: più alto è il volume degli scambi, più liquido è l’exchange. La liquidità consente di completare le transazioni più velocemente, più facilmente e senza dover subire lo slittamento dei prezzi. Inoltre, verificate se un exchange offre prezzi che vi garantiscono il prezzo al momento della transazione anche se questa non viene regolata immediatamente. Tenete poi presente che la liquidità può essere diversa per le varie coppie di valuta.

Commissioni: confrontate tutte le commissioni applicate da un exchange. Di solito sono inferiori all'1% per transazione ma possono diminuire se l’exchange prevede piani di sconto. Controllate anche le commissioni di prelievo, sia per le monete fiat che per le criptovalute. Infine, controllate anche le commissioni di deposito, molti exchange le prevedono per determinati mezzi di pagamento.

Esperienza utente: se siete dei principianti scegliete un exchange con un’interfaccia utente semplice e facile da usare sia su un dispositivo desktop che mobile. Se siete invece degli utenti esperti valutate le funzioni avanzate che la piattaforma mette a disposizione.

Trasparenza: l'exchange rivela i suoi proprietari, l'indirizzo della sede centrale e i membri del suo team? Gli exchange trasparenti pubblicano tutte queste informazioni ed offrono molte garanzie ai loro utenti.

Aspetti legali: si consiglia di utilizzare un exchange dello stesso Paese in cui ci si trova, in quanto ciò può rendere più facile la conformità alle modifiche normative. Tuttavia, è anche possibile utilizzare exchange di altri Paesi. Ad esempio, in Italia è possibile utilizzare l’exchange italiano Young Platform.

Tirando le somme, i fattori da considerare sono molti ed è impossibile decretare un exchange migliore in senso assoluto.