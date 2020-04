Compagnia San Paolo, Appendino indica Profumo. L'ex ministro ancora presidente

Francesco Profumo ancora in sella alla Compagnia San Paolo di Torino, prima azionista di Banca Intesa con il 6,79% del capitale. Confermando le anticipazioni di Affaritaliani.it, il sindaco di Torino, Chiara Appendino, per il rinnovo delle nomine del Consiglio generale dell'ente sabaudo ha indicato i nomi dell'attuale presidente e di Valeria Cappellato. Una mossa che sembra preludere a una riconferma dell'ex ministro alla guida fondazione.

Fonti vicine alla Compagnia, inoltre scrive Radiocor, riferiscono che Profumo ha manifestato "soddisfazione e orgoglio" per la nomina. "Considerando l'attuale contesto emergenziale - scrive il sindaco - serve una nomina immediata, per dare testa e guida alla Compagnia di San Paolo, perchè è anche insieme alla fondazione di origine bancaria che la città è chiamata ad affrontare e gestire la grave emergenza economica e sociale e a pensare a una ripartenza da affrontare in uno scenario imprevedibile e mutato, di fronte al quale dovremo farci trovare pronti".

Da questo punto di vista, la Compagnia di San Paolo "ha già assicurato che non farà mancare il proprio sostegno alla città, facendo fronte ai propri impegni in qualsiasi condizione e scenario".

@andreadeugeni