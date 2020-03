Compagnie, la prima vittima del virus. Fallisce il vettore inglese Flybe

Il fallimento del vettore inglese Flybe e l'ipotesi che le compagnie 'brucino' miliardi di utili a causa del coronavirus sta trascinando al ribasso tutti i big dei cieli in Europa, dalla British all'AirFrance. La compagnia Flybe, infatti, e' considerata dagli osservatori la prima 'vittima' del coronavirus, che sta portando a un crollo secco delle prenotazioni per tutti i vettori aerei nel mondo. E cosi' mentre l'International air transport association (Iata) durante un incontro a Singapore ha stimato che le compagnie aeree globali potrebbero registrare minori entrate fino a 113 miliardi di dollari proprio a causa dell'impatto del virus, gli investitori stanno facendo la corsa a sbarazzarsi dei titoli dei vettori europei.



Tra i peggiori c'e' il gruppo AirFrance-Klm che cede a Parigi il 9%, penalizzato anche il costruttore Airbus (-4%). A Francoforte tra i titoli in ribasso spicca Lufthansa (-4,4%) mentre sulla piazza finanziaria londinese cede il 4,5% il gruppo Iag che racchiude British Airways, Iberia e Vueling. Non va meglio ai vettori low cost da easyJet (-3%) all'irlandese Ryanair (-3,1%) che nei giorni scorsi da deciso di tagliare del 25% i voli, soprattutto da e per Italia. "La situazione derivante da Covid-19 è quasi senza precedenti", ha dichiarato il direttore generale di Iata Alexandre de Juniac dopo un incontro a Singapore.



"In poco più di due mesi, le prospettive del settore nella maggior parte del mondo si sono radicalmente oscurate", ha affermato. Il leader europeo dei cieli Lufthansa, per esempio, ha appena fatto sapere che cancellerà complessivamente 7100 voli intra-europei in marzo come conseguenza della diffusione dell’epidemia e dell'impatto che questa sta avendo sulla domanda.



Il vettore tedesco ha deciso inoltre di cancellare con effetto immediato fino al 28 di marzo tutti i voli verso Israele dopo che il paese ha annunciato di non accettare piu' da domani viaggiatori in arrivo da vari paesi fra cui Germania, Svizzera e Austria, ovvero i mercati chiave di Lufthansa e delle sue controllate. Nel comunicato Lufthansa indica inoltre che "non e' ancora possibile stimare l'impatto sugli utili atteso dagli sviluppi attuali". Normalmente Lufthansa offre 10 voli al giorno a Tel Aviv e un collegamento settimanale con Eilat attraverso i voli Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines.