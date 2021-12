Confindustria, Baroni si sceglie la squadra. Ecco i nove vice della Piccola

Su 40 voti disponibili, favorevoli 22 (gli stessi del 30 novembre) 6 contrari, 10 schede bianche e 2 astenuti

Andrea Bonfanti all'Innovazione, Mirko Bragagnolo alle Filiere, Antonio Braia al Capitale umano, Teresa Caradonna all'Esg, Paolo Errico all'Innovazione, Pasquale Lampugnale all'Economia-Finanza-Fisco, Mauro Natale al Lavoro-Welfare, Giuseppe Renalli all'Economia del Mare e Gianluigi Zanaia all'Internazionalizzazione. Sono i nomi, secondo quanto Affaritaliani.it può anticipare, dei nove vicepresidenti della Piccola Industria di Confindustria.

Dopo l’elezione del 30 novembre, che ha visto sorprendentemente prevalere l’emiliano Giovanni Baroni, oggi la Piccola di Viale dell'Astronomia ha votato infatti la squadra dei vice che seguiranno il presidente per i prossimi due anni. Su 40 voti disponibili, favorevoli 22 (gli stessi del 30 novembre) 6 contrari, 10 schede bianche e 2 astenuti.

Le novità potrebbero non finire qui: a quanto si vocifera nei corridoi dell'Associazione dell'Aquilotto, a breve potrebbe cambiare anche il direttore, la piemontese Carlotta Baini. La manager non avrebbe convinto nel salto dalla segreteria territoriale (era il direttore della Piccola di Torino) alla direzione nazionale e qualcuno gli imputa anche di non essere stata in grado di gestire il difficile e contestato passaggio elettorale. Motivo per cui Baroni starebbe gia cercando un altro profilo (si dice che il direttore sarebbe cambiato anche se avesse vinto il marchigiano Diego Mingarelli).

Altra novità della squadra, l’emiliana Monica Talmelli prossimo direttore de l’Imprenditore, la rivista della Piccola. La prima volta di una donna.

