Confindustria, Baroni presidente Piccola. I Probiviri sanzionano lo sfidante

i 15 Probiviri di Confindustria hanno rilevato delle irregolarità nella corsa alla presidenza da parte dello sfidante marchigiano Mingarelli, dichiarandolo ineleggibile

Da candidato sfavorito fino a qualche settimana fa, il parmigiano Giovanni Baroni, dopo il passo falso dell’avversario, l’imprenditore marchigiano Diego Mingarelli, è il nuovo presidente della Piccola Industria di Confindustria e succede al piemontese Carlo Robiglio. Quella che ha portato però l'ex numero uno della Piccola Industria dell'Emilia-Romagna e fondatore e amministratore delegato di X3Energy Spa a diventare ora uno dei vicepresidenti di diritto nella squadra di Carlo Bonomi ai vertici di Viale dell’Astronomia non è la classica vittoria al fotofinish fra due contendenti come spesso avviene nelle tornate elettorali di Confindustria.

Secondo quanto Affaritaliani.it può riferire, Baroni è arrivato infatti al consiglio centrale della Piccola che ha eletto oggi pomeriggio il nuovo presidente (resterà in carica per i prossimi quattro anni) come candidato unico dopo che i 15 Probiviri di Confindustria hanno rilevato delle irregolarità nella corsa alla presidenza da parte dello sfidante marchigiano Mingarelli, dichiarandolo ineleggibile. Status che non gli permetteva di candidarsi.

Secondo quanto rivelano più fonti interne al Sistema dell'Aquilotto, lo scivolone di Mingarelli, sanzionato dall’organo interno di Viale dell’Astronomia che vigila sui passaggi elettorali e dispone di poteri disciplinari in caso di comportamenti in contrasto con le regole associative, si sarebbe consumato dopo che, in vista della tornata, l’imprenditore marchigiano si sarebbe fatto mandare su carta intestata di Confindustria una lettera di appoggio firmata da un nutrito gruppo di piccoli industriali.

In questi momenti, in Viale dell’Astronomia i candidati vengono di solito invitati a tenere un british low profile per preservare l’unità dell’associazione, ma pare che Mingarelli, secondo quanto viene riportato, si comportasse già da presidente in pectore.

E’ vero infatti che il marchigiano i numeri li aveva ed era il candidato in pole position per andare a raccogliere l’eredità di Robiglio a capo di una delle vicepresidenze più importanti in Confindustria (l'associazione controlla un cospicuo pacchetto di voti in Consiglio generale al momento dell’elezione del capo della più grande confederazione): negli ultimi quattro anni, riferiscono le fonti, Mingarelli ha percorso lo Stivale in lungo e in largo, raccogliendo molti consensi e presentandosi all’appuntamento decisivo con l’appoggio della maggioranza degli associati della Piccola.

Ma non ha tenuto conto fino in fondo delle ferre regole dell’associazione, fornendo in Zona Cesarini al momento di concretizzare il favore raccolto sul territorio un assist al parmigiano Baroni, sostenuto da una minoranza capitanata dalla blasonata Assolombarda che si è saputa muovere meglio in campagna elettorale.

Alla terza “chiama”, dove si abbassa il quorum nel consiglio centrale della Piccola che ha dato dunque prova di senso di responsabilità (altrimenti sarebbe rimasta senza presidente con profondi strascichi e polemiche) Baroni è stato eletto. A lui ora il compito di ricompattare l’associazione.

@andreadeugeni