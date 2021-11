Confindustria, rumors: Magistroni nuova direttrice della comunicazione

Designazione imminente nell'associazione di rappresentanza degli industriali

E’ tempo di nomine in Confindustria. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il presidente della confederazione degli imprenditori Carlo Bonomi sta riorganizzando la struttura di Viale dell’Astronomia, cercando in particolare i direttori della comunicazione e dell’internazionalizzazione, figure al momento mancanti a Roma.



Dopo essersi appoggiato per il media relations alla coppia Sabrina Perez di Assolombarda e Giuliana Paoletti di Image Building, il numero uno di Confindustria farebbe il bis con l’associazione di Via Pantano a Milano (da cui proviene), affidando il ruolo di direttore della comunicazione ad Alessia Magistroni, manager skillata anche nel marketing e che ricopre le stesse funzioni in Assolombarda.

La Magistroni, per cui si sarebbe studiato un distaccamento, ha già organizzato anche l’ultima assemblea generale dell’associazione dell’Aquilotto a fine settembre al Palazzo dello Sport all’Eur. La nomina sarebbe imminente, tanto che qualcuno ipotizza la decisione già oggi durante un comitato di presidenza.

Diverso invece il discorso per l’internazionalizzazione, dove le discussioni per individuare il nuovo responsabile sono ancora in corso e la quadra è ancora lontana. La delega fra le vicepresidenze è in capo alla vicentina Barbara Beltrame Giacomello.

@andreadeugeni